高雄1名洪姓男子不滿有狗狗排泄在他家門前，雖然飼主拿出掃帚、畚箕正準備清理，洪男卻突抓狂，搶走掃具，又抓用手勒住飼主的頸部，甚至還返家拿菜刀嗆聲，最後又抓住飼主衣領。洪男事後道歉和解，被法官輕判緩刑2年，但須向公庫支付2萬元，並接受法治教育課程5場次。

判決指出，一名飼主於今年3月28日晚間近8時帶著愛犬到苓雅區河南路散步，愛犬突然在一處民宅前排泄，飼主馬上拿出隨身攜帶的掃帚、畚箕準備清理狗大便，不料民宅洪姓屋主卻突然現身，破口大罵，先徒手勒住飼主的頸部發生拉扯，甚至發狂搶走掃具。

飼主無奈，只想把掃具拿回，趕緊清理，未料，洪男又返家持1把菜刀，並追著大喊髒話，之後再抓著飼主衣領，造成雙側前臂受多處抓傷，飼主事後報警，警方將洪男帶回偵訊。

高雄地方法院時，洪男坦承不諱，法官認為，他僅因不滿飼主寵物屢次在家門口排泄，為了宣洩就以勒頸與持刀等危險手段強暴、脅迫，顯無守法並尊重他人權益意識。

念在洪男與飼主道歉達成和解獲得原諒，據此依強制罪判處有期徒刑4個月，緩刑2年，並須向公庫支付新台幣2萬元，並接受法治教育課程5場次，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。

★未經判決確定，應推定為無罪。