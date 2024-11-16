受到天兔颱風影響，台南16日凌晨下起陣雨，不過早上風雨漸歇、天氣涼爽，台南胡麻季上午分別在佳里、善化2地開幕，佳里區農會提供胡麻香腸、胡麻甜甜圈、麻油雞米糕多項料理；善化區農會則是準備含鮑魚的麻油海鮮粥，讓遊客免費品嘗，吸引人聞香而來。

台南市為全台最大產區，種植面積約1001公頃，約占全台72％，其中善化區及佳里區的胡麻種植面積分別約130公頃及104公頃。

佳里區農會首次舉辦胡麻季，與攤販合作準備胡麻香腸等供民眾品嘗。（張毓翎攝）

佳里區農會提供胡麻雪Q餅DIY體驗，讓親子玩樂。（張毓翎攝）

民眾到現場採購、試吃。（張毓翎攝）

今年第一次加入胡麻季的佳里區農會，目前有3班胡麻產銷班，契作栽種面積約30公頃，農會收購加工製成胡麻油、胡麻糖、胡麻脆餅、胡麻醬、胡麻粉等系列商品，今天胡麻季活動，現場提供胡麻雪Q餅DIY體驗。

佳里區農會總幹事楊豐賓說，這是佳里農會第一次舉辦胡麻季，這次與攤販合作準備胡麻香腸、胡麻甜甜圈、麻油雞米糕、胡麻冰淇淋共800份，供民眾品嘗，體驗佳里胡麻產業特色。

胡麻季善化場今天在善化區農會舉辦，農會準備榨胡麻油、做芝麻醬的DIY體驗，1500碗熱騰騰的芝麻芋頭海鮮粥給民眾吃、暖暖身子。