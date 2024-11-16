宜蘭縣永樂國小、過嶺國小、柯林國小、南安國中4校因學生人數低於50人，宜蘭縣政府依規定啟動裁併校評估作業，4校向縣府提出轉型評估報告，教育處強調，學生數並非學校存廢的唯一指標，也會考量當地教育資源以及學校與地方的情感。

面臨裁併校的學校中，蘇澳鎮的永樂國小學生數剩下38人、南安國中47人，冬山鄉柯林國小45人，壯圍鄉過嶺國小29人。

國民黨宜蘭縣議員黃建勇以壯圍鄉為例，指壯圍人口流失嚴重，學生數也大為減少，教育經費不能省，但小校讓學生處在缺乏競爭力的環境，應以學生利益為最大考量評估學校的合併。

教育處表示，學校學生數如未達50人須進入裁併校評估作業，原住民學校則為30人；除了這4所學校外，頭城國小外澳分班學區的學生，近3、4年來學生已到頭城國小本校上課，分校的危老建築已經拆除，原則上將停辦，但還須經過審議等流程。

4所人數低於50人的學校已在上月提交轉型評估報告，學校提出維持或提升學生數策略，或如何提升教學品質等，預計年底縣府會召開教審會審議，由9名委員審議，如學校轉型等計畫通過，將以3年為1期觀察辦理成效。

教育處表示，少子化是全國一致性的問題，人數並非學校存廢的唯一指標，還要考慮學校的校史、與社區的關係等因素；過去蘇澳鎮岳明國小曾有1年學生數掛零，但學校成功轉型公辦民營的實驗學校，也有其他縣市學校會引進不同教育策略，維持學校的存續。