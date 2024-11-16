大陸女星趙露思是新生代花旦，近年靠著《傳聞中的陳芊芊》、《哦！我的皇帝陛下》、《星漢燦爛》爆紅，她古裝新劇《珠簾玉幕》一開播就引發討論，而在趙露思被收押的劇情中，竟被眼尖網友揪出囚服有收腰設計，質疑她拍戲只為造型好看，根本不符合劇情發展。對此，劇組和造型師都跳出來說話了。

趙露思人紅是非多，新戲《珠簾玉幕》在因故入獄的劇情中，她穿的白色囚服被網友發現有收腰設計，讓她纖細蠻腰和身形一覽無遺。就連趙露思淪為囚犯，一頭及腰長髮還相當整齊，甚至還頂著波浪捲瀏海，質疑她只求拍戲造型好看，完全不符合劇情發展和意境。

趙露思被關，髮型和服裝依舊唯沒，遭網質疑不符合劇情發展。（圖／微博）

針對畫面唯美、不夠寫實，《珠簾玉幕》造型師為此特別發文，他先解釋劇情：「蘇幕遮（趙露思飾演的角色）並沒有被定罪，只是因為有嫌疑被收押」，強調服裝是圓領的上衣，並不是囚服，而《珠簾玉幕》官方微博事後也轉發造型師的貼文，並寫下：「感謝諸位關注」。

事後則有網友曬出另一名男演員穿同件衣服的劇照，並留言：「而且很明顯是綁帶的，男生的没綁緊而已」，意即並非特意凸顯趙露思身材，替劇組和趙露思發聲。