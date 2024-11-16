民眾黨主席柯文哲近日被前議員、媒體人璩美鳳爆料疑似曾傳訊撩妹，稱讚她「太聰明，太漂亮，太年輕」，引來外界討論。而柯文哲的「牽手」陳佩琪對此會有何種想法？最近護理師陳麗華上節目被主持人好奇問到此事，她認為同樣是女人，可能會視目前和老公的狀態，產生兩種想法。

護理師陳麗華日前上《新聞挖挖哇》，被問到柯文哲疑似曾傳訊息撩妹，如果她是柯文哲的太太，可能會有兩種不一樣的心情，一種是如果現在跟老公的關係像「醬油」，意思就是「沾一下就好」、可有可無，昇華成老夫老妻的話，可能不會在意。

璩美鳳近日自曝曾被柯文哲傳訊開撩。（圖／中時資料照）

【搶播】柯文哲騷擾璩美鳳？陳佩琪會怎麼想？

陳麗華說，第二種關係像煮過的起司，意指熱戀期、很黏，在這時期是無法容許的，因為這個時期被形容是「戀愛腦」，如果另一半還對別人說這種話，會被她視為精神出軌，畢竟「情人眼裡容不下一粒沙」。

柯文哲、陳佩琪結婚33年。（圖／中時資料照）

然而這類訊息曝光，陳麗華覺得也有陷阱，必須看前後文才能判定，說不定老公並不是在形容跟他對話的這個女人，只是被斷章取義，說不定所說的「逆天」也其實在說其他人，陳麗華說：「有沒有（這個）可能？有可能」。而對於跟柯文哲有關的報導，民眾黨第一時間發聲明回應，因為柯文哲目前人在羈押禁見中，無法進一步確認事實，「但絕對支持當事人依法提出申訴」，並強調：「本黨強烈譴責報導捕風捉影，套上黃色濾鏡惡意誤導社會大眾，在柯主席無法為自身辯駁的時刻，對柯主席進行人格摧毀，亦對當事人造成傷害，呼籲外界勿再妄加揣測。」

護理師陳麗華認為如果在熱戀期無法接受另一半跟別人曖昧傳訊。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！ Youtube）

★未經判決確定，應推定為無罪。

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