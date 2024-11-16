16日出發行走當天，進行捐款儀式捐贈款項給高雄市兒童發展協會。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

中山大學EMBA發起「公益愛行腳、徒步環寶島」今年邁入第三屆，倡議「走到哪、捐到哪」「走一公里捐一千元」的理念，16日當天集結300多名的行腳勇士，在西子灣的晨曦中，從中山大學出發，這場長達23天、遠征900公里的環島徒步旅途也自此展開，要將愛傳遞到每一個需要的角落。

這項活動倡議「走到哪、捐到哪」「走一公里捐一千元」的理念，鼓勵參與者們捐出善款給自己認同的慈善團體，並把捐款收據上傳到公益愛行腳平台，藉此讓慈善團體被更多人看見，在第一屆時達到1650萬、第二屆3000萬，今年邁入第三屆，16日出發行走當天，進行捐款儀式捐贈款項給高雄市兒童發展協會，兒發協會的小朋友們也會加入勇腳行列，與行腳勇士們同行。

此屆活動的另一亮點是參與團體的擴大，也就是獲得全台各校EMBA包括台灣大學等師長及企業家們熱烈響應，預計各地陸續參與人次將達到700餘人，並且包括中山大學校長李志鵬、暨南大學校長武東星、中興大學校長詹富智都將在地迎接或一起行走，為參與者們加油打氣。

行腳隊伍中也將看到醫護團體的身影，包括高雄榮總 、高榮台南分院、義大醫院、醫師公會等都將參與。這長達900公里的遠征之旅，行腳地點更是一個都不能少，行腳勇士們的步伐更將踏上綠島，把愛送到離島。