全球知名的咖啡專家、Coffee Review聯合創辦人肯尼斯．戴維茲（Kenneth Davids），16日至22日造訪台灣並舉辦三場新書分享會，與台灣咖啡愛好者和業界人士深入交流。他的新作《21世紀咖啡聖經》全球熱銷27萬冊，被譽為咖啡史上值得典藏的終極指南，涵蓋從種子到咖啡杯的完整旅程。

肯尼斯．戴維茲是精緻咖啡寫作的先驅，自1970年代起參與全球咖啡領域，出版多部經典著作，並創辦了咖啡評鑑機構Coffee Review，他不僅親身經歷「精緻咖啡運動」，足跡也遍及四大洲，品嚐過各式的咖啡和烘焙風格。

《21世紀咖啡聖經》延續其1976年《咖啡指南》的精神，更融入近半世紀的觀察與研究，從產地到餐桌，從烘焙到杯測，詳細揭示精緻咖啡的科學與文化發展，並聚焦近年的咖啡新知，如冷萃咖啡與新樹種辨識等。曾造訪台灣的他，將台灣列在同為參與咖啡第三波浪潮運動，從咖啡的消費國也逐漸轉變成生產國之一，也在書裡留下對台灣咖啡的印象。

肯尼斯．戴維茲在《21世紀咖啡聖經》涵蓋所有當代「精緻咖啡」一切範疇，描繪當前不斷拓展的咖啡世界，也幫助讀者提升咖啡品鑑和沖泡技巧。在台的三場活動，首場於16日的台灣國際咖啡展登場，戴維茲將分享創作心路歷程。第二場活動於新竹湳雅TSUTAYA BOOKSTORE，與Fika Fika Café創辦人、2013年北歐盃咖啡烘焙冠軍陳志煌對談，從日常視角探討精緻咖啡。最後一場則在台北誠品松菸店，由譯者謝博戎陪同，深入討論咖啡風味與未來趨勢。