蘋果iPhone 16新系列剛推出，而明年的iPhone 17系列傳將出現超薄版本iPhone 17 Air，而三星也傳出將推出超薄設計的Galaxy S25 Slim，被視為要開打「超薄手機大戰」。不過有爆料指出，兩大手機巨頭在研發過程都遇到卡關，成品恐怕不如想像中的輕薄，如iPhone 17 Air可能因電池厚度問題，機身可能與iPhone 6差不多。

據南韓知名爆料客「yeux1122」透露，為了讓新機型能盡可能輕薄，蘋果與三星都往更薄的電路板以及新的電池材料著手，但礙於供應商問題以及開發成本暴增，最終售價恐怕難以讓大眾接受，因此兩大巨頭在短時間內都很難推出超薄手機。

yeux1122指出，蘋果原先考慮一款更輕薄的電池設計技術，但礙於成本和技術被迫暫時放棄，只能回歸到現有的電池技術，因此iPhone 17 Air（又稱iPhone 17 Slim）的電池厚度，仍維持在6mm，整體機身的厚度預計也會比6mm更厚一些。

雖然iPhone 17 Air被認為可能會是有史以來最薄的iPhone，歷代的iPhone中目前最薄的是2014年推出的 iPhone 6，厚度是 6.9mm，因此 iPhone 17 Air 若採用目前的電池技術，厚度要比6.9mm更薄恐怕並不容易。不過在蘋果其他產品中，目前最薄的是iPad Pro，厚度僅5.1mm，最新的iPhone 16 的厚度則是 7.8mm。

至於三星，yeux1122指出，雖然在電池技術上有所突破，透過新材質成功讓電池變得更薄，但受限於供應商的情況，三星使用新材質的計畫要量產仍有困難。

綜合先前外媒透露的消息，蘋果iPhone 17 Air（Slim）將是超薄的設計，螢幕為6.6吋，不過相機則只會配置一顆4800萬畫素的後置鏡頭。而三星Galaxy S25 Slim也是主打纖薄的機身設計，主相機則配置2億畫素的鏡頭，但該機傳聞可能只會小規模量產，可能比照 Galaxy Z Fold SE，只在特定國家上市。