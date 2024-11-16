藝廊利用學校川堂開放空間，展出美術社學生作品。（碧華國中提供）

碧華國中今（16）日舉辦48周年校慶活動，除了有展現學子青春活力創意的運動員進場、探索未來方向的升學博覽會之外，同時搭配全新落成的「光之藝廊」揭幕，展出美術社學生籌備的「藝心只有你」展覽，讓校慶呈現更多元的面貌。

校長林建成表示，光之藝廊的設置為碧中學子美學教育一個重要的里程碑，透過師生的合力推動，讓學生們的作品有一個專屬的展示空間，讓美感教育能更貼近全體親師生的生活。

光之藝廊以學生學習圖像「創造力、行動力、美感力、邏輯力、品格力」為發展理念，設置於川堂的開放空間，在空間設計上有著濃厚的後現代主義風格，以內斂的線條、典雅的形制及沉穩的色系來執行。

美術社團指導老師許稚悅表示，美術社去年的第1屆成果展於行政大樓2樓校長室前展覽，獲得廣大的迴響，今年光之藝廊的誕生，讓孩子們的努力及作品被看見，也是碧中校慶最棒的生日禮物；美術社學生也因為藝廊的誕生感到幸運與開心，相信自己的作品會因為藝廊而更有質感。

校方表示，光之藝廊啟用典禮是校慶活動的重要一環，是學校積極發展美感教育的具體實踐，相信碧中學子在此充滿人文及美感的環境薰陶下，定能持續創造優質的學習成果。也期盼碧華國中藝術的種子能不斷的萌芽發光，讓校園增添更多繽紛的色彩。