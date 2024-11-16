台北市政府為富邦金控大股東，持有股權約13％，可推薦9名獨董席次，依規定酬金需回捐給市府或其他公益團體，不過前市長柯文哲任內疑似要求民眾黨籍獨董回捐到「眾望基金會」。台北市議員要求，獨董捐贈須建立嚴謹的查核機制。北市府回應，已請財政局和法務局討論研究，年底前將有初步結果。

民進黨市議員許淑華說明，北市府可推薦富邦金控及旗下子公司獨立董事共9席，任期3年，獨董每月支領15萬元報酬及3萬元車馬費，另也有支領盈餘分配和其他酬金部分，3年任期計算下來，每位獨董本薪加獎金都近千萬。

許淑華指出，依據《台北市政府投資富邦金融控股股份有限公司推薦獨立董事遴選作業要點》，獨董除每月報酬和車馬費免捐，其餘酬金皆須於年底前捐贈市府、教育等團體或機構，不得捐贈與其相關團體，

許淑華質疑，柯任內指派富邦獨董，其中4位為民眾黨籍分別有前中評委賴祥蔚、前中央委員周鐘麒、2020年不分區立委孫智麗與端木正疑似違反規定回捐至眾望基金會，但北市府卻不願提供資料，想規避議會監督，要求市府建立嚴謹回捐查核機制。

國民黨市議員張斯綱說，富邦獨董在柯市府期間派任18人，捐贈9353萬元，捐款金額有掌握嗎？並指出現行捐贈對象規定過於籠統，更傳出有人捐給跟自己較熟的基金會或曾經參與社團，雖然大方向還在公益範圍，但與北市府搭不上線。

張斯綱建議，市府針對捐贈對象建立更明確的文字規範，像是董監事酬金，包含盈餘及酬金，捐贈北市府轄下社會局、教育局、文化局等，或北市相關基金會，另未來上網公開派任獨董捐贈明細，以避免日後衍生成政治操作的話題。

北市府回應，已請財政局和法務局討論研究，因為很多董監事的酬勞從明年1月1日開始算，並年底前會有初步結果；至於上網公開捐贈明細，依法屬個資範圍無法公開，將請局處研究。