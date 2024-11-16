台灣吃到飽競爭激烈，餐廳得定期推陳出新，才能吸引客人不斷回訪。台北君悅酒店內高知名度的「凱菲屋」，近期推出馬來西亞美食節，新增20多道大馬風味佳餚讓客人嘗鮮，3人同行用餐可參加抽獎，有機會抽中台北到吉隆坡來回機票、明年初將開幕的吉隆坡凱悅尚萃酒店等豐盛大獎。另外，福容大飯店桃園機場捷運A8店則端出法國、西班牙、義大利等歐陸料理迎戰市場，並祭出3人同行85折、5人同行8折優惠誘客。

【君悅凱菲屋大馬美饌開吃 3人同行抽萬元機票與住宿】

台北君悅攜手馬來西亞友誼及質易中心與馬來西亞觀光局，於「凱菲屋」舉辦限期供應的「湛豔饗食‧馬來西亞美食節」。(台北君悅酒店提供)

「凱菲屋」馬來西亞美食節必吃「經典肉骨茶」，湯頭散發濃郁藥材香氣，豬腩排肉質軟嫩，搭配酥炸油條、馬來風味紅辣椒油膏甚是對味。(台北君悅酒店提供)

曾被CNN評選為「全球50大美食」冠軍料理的「仁當牛肉」，廚藝團隊完美復刻烹調製程，在「凱菲屋」也可吃到。(台北君悅酒店提供)

「凱菲屋」馬來西亞美食節必吃國民美食「椰漿飯、小魚乾、參峇辣椒醬」，米香四溢，奶香濃郁。(台北君悅酒店提供)

台北君悅酒店內的人氣Buffet「凱菲屋」再度聯手馬來西亞友誼及貿易中心與馬來西亞觀光局，舉辦「湛豔饗食‧馬來西亞美食節」，由執行總主廚陳萬欽率領「凱菲屋」廚藝團隊，悉心設計20多款道地大馬風味佳餚回饋顧客。除了必吃的「仁當牛肉」、「經典肉骨茶」等大馬美饌，還有獎項豐富的抽獎活動，3人同行用餐即可參加抽獎，有機會搶先入住2025年1月全新開幕的吉隆坡市中心凱悅尚萃酒店以及吉隆坡君悅酒店、亞庇京那巴魯凱悅酒店萬元住宿券、台北到吉隆坡來回機票等好禮；持馬來西亞護照者，用餐再享85折優惠。

「湛豔饗食‧馬來西亞美食節」琳瑯滿目的大馬佳餚，主廚推薦必吃的有「馬來西亞經典肉骨茶」，主廚團隊將當歸、玉竹、川芎、八角等中藥材放入湯底，再添入豐美油花的豬腩排熬製1.5小時，與帶皮蒜頭燉至湯色深濃甘口，湯頭散發濃郁藥材香氣，豬腩排肉質軟嫩，搭配酥炸油條、馬來風味紅辣椒油膏甚是對味。「經典肉骨茶」這個季節吃來溫潤補氣。

提到大馬美食，當然少不了曾被CNN評選為「全球50大美食」冠軍料理的「仁當牛肉」，「凱菲屋」廚藝團隊完美復刻烹調製程，將乾炒薑蔥碎、茴香粉、孜然粉、荳蔻、檸檬葉等20種香料，加入椰奶與椰糖滷製牛腱，3小時慢燉，不斷翻煮收汁直至嫩口入味，再綴上黃金香烤椰絲，勾勒辛香尾韻。

此外，官方指定必推的馬來西亞國民美食「椰漿飯、小魚乾、參峇辣椒醬」，椰漿飯的馬來文Nasi Lemak，有「胖飯」之意，表示烹煮椰漿飯必須使其味道濃郁並富有奶香，主廚選用粒粒分明的印度米，與椰漿、香茅、香蘭葉、嫩薑入鍋蒸煮，搭配自製香酥小魚乾、炒花生、黃瓜、 番茄，再添入馬來蝦膏辣椒蘸醬與脆口米香升級風味。豐盛的大馬料理亦有「嘛嘛檔印度炒麵」、「蕾絲薄餅捲」、「印度拋餅與鮮魚咖哩」、「馬來蔬菜沙拉」、「參峇蝦」；風味甜品則囊括「香蕉西米露」、「香蘭蛋糕」等期間限定美味。

「湛豔饗食‧馬來西亞美食節」即日起至12月1日每日午、晚餐時段供應，3人(含)以上同行用餐可參加抽獎，獎項包含馬來西亞國際航空、亞洲航空台北到馬來西亞來回機票、台北君悅行政套房、吉隆坡凱悅尚萃酒店、吉隆坡君悅酒店、亞庇京那巴魯凱悅酒店萬元住宿券以及「凱菲屋」、「彩」日本料理自助餐券、馬來西亞樂高樂園、雪蘭莪金務大灣、雙威水上樂園等多項熱門景點票券，獎品總值逾15萬。

【福容機捷A8店3人同行 享85折啖歐陸冬日慶典美食】

「田園」咖啡廳即日起全新一季主題「歐陸冬日慶典」登場，3人(含)以上同行到店消費，可享85折好康；5人(含)以上同行可享8折優惠。(福容桃園機捷A8店提供)

時節將近年底，福容大飯店桃園機捷A8店第4季專案登場，「田園」咖啡廳即日起至2025年2月15日，舉辦「歐陸冬日慶典」，邀請民眾透過品嘗美饌方式來趟歐洲全覽，囊括南法鄉土菜到西班牙、義大利地中海漁人料理。

飯店也推出優惠活動攬客，11月30日前，每日早餐、每周二至周五晚餐、每周六至周日午餐與晚餐，3人(含)以上同行到「田園」咖啡廳消費，可享85折好康，5人(含)以上同行可享8折優惠。