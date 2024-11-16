目前在世界12強棒球賽B組預賽勝場仍未開張的古巴隊，16日克服開局就陷入落後劣勢，靠著德拉克（Yadir Drake）3局下敲出3分炮，以4比3逆轉澳洲隊，中斷2連敗、拿下預賽首勝。

古巴隊此役推出薩杜伊（Dario Sarduy）先發，但他開局就碰上亂流，1出局後被連敲3支安打失掉1分，2出局後又被敲安再掉分，僅投0.2局就被換下場。

不過下半局古巴打線立刻有所回應，靠著連續3支安打先追回1分，3局下首棒打者華特斯（Jean Walters）靠著三壘手失誤上壘，也開啟球隊攻勢，桑托斯（Roel Santos）接續敲安，德拉克更是一棒把球扛出左外野全壘打大牆外，3分炮逆轉戰局。

落後的澳洲隊則是在5局上格倫丁寧（Robbie Glendinning）陽春炮追回1分，7局上雖然有滿壘得分機會，可惜欠缺臨門一腳。9局上古巴派出效力日職中日龍的R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）關門，漂亮讓澳洲3上3下，守下紅色閃電本屆首勝。

B組預賽進行到第4天，中華隊與日本隊同為2勝0敗、並列第1，澳洲、多明尼加、韓國、古巴4隊戰績都是1勝2敗，其中多明尼加與韓國今晚將在天母棒球場對決。