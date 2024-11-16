2023年3月9日，陸軍金門防衛指揮部烈嶼守備大隊二膽守備隊上等兵陳嘉壎海游至中國大陸，逃兵至今。福建金門地方檢察署雖已發布通緝，但過了一年多，陳兵行蹤仍成謎。監察院日前提案糾正陸軍金門防衛指揮部，認定二膽島防衛固守之積極性及嚴整性不足，肇生安全上重大漏洞，均核有違失。另監察院也告知國防部、陸委會，應致力與陸方聯繫協商。

根據監察院調查報告，近年來兩岸情勢緊張，陸方頻頻在我鄰近區域巡航及演習，二膽島緊鄰大陸，屬於前線地區中的前線，為避免守軍有危害安全事件發生，新進官士兵均經考核過濾後，始分發至離島單位服務。但軍方未掌握陳兵的債務狀況，以為陳兵只有學貸車貸，經監察院調查後，陳父坦言陳兵機車貸款、結婚貸款及被女方友人騙去投資的貸款等，已知債務就有80萬以上。案發後二膽守備隊隊長及副隊長接受軍方詢問時均表示，知道陳兵有負債，卻不知確切金額，顯示輕忽及未落實對部屬之考核及輔導。

另外脫逃路線部分，監察院調查，陳兵疑似由無人看守據點的廢棄通道抵達海灘後再由海路離島。金防部直到查看對海監視器，才發現疑似有陳兵之模糊畫面，但又無法確定是否為陳兵，所設置之監視器根本未能發揮效用。

監察院發現，本案發生後，該島駐軍隨即將陳兵通往海岸沙灘無人看守的廢棄坑道封閉加鎖，並增加探照燈、監視器裝置，足見陸軍金門防衛指揮部亦發現二膽島防衛確實有安全上的漏洞。

監察院最後說，陳兵逃兵後至今，行蹤不明，雖可能滯留於中國大陸，惟迄今未獲對岸回應；國防部應持續偕同法務部及大陸委員會致力與中國大陸聯繫溝通協商，了解釐清陳兵動向及本案原委。此外，國防部對於部分網路上無依據之報導亦應即時澄清，避免敵方趁機對我實施認知作戰，並藉以端正視聽，維護國軍形象。