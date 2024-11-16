知名廣播主持人趙庭（趙婷），曾多次獲得金鐘獎肯定，演藝成績相當亮眼。不定時在社群分享近況的她，今(16日)表示一早母親摔跤，便緊急將她送往醫院，沒想到卻見到一景象，讓她不禁感嘆：「這應該算國安問題，比買武器更急迫吧」。

趙庭稍早PO文並曬出推病床及X光片的照片，指出一早便要把摔跤的母親送往醫院，沒想到叫了無障礙計程車後，車輛卻來錯類型，導致輪椅無法推進車內，只好改到住家附近醫院就醫。一到急診室後，發現不僅老人人數遠遠超過醫護人員，還驚見1奇特景象「一堆老人照顧老人，在排照X光」。她舉例有位老阿姨用手推輔助，去幫同伴買尿布，有一位阿姨則是詢問友人要住哪類型病房，讓趙庭相當傻眼。

同時，趙庭眼見牆上掛著招募護理人員的宣傳單，重症護理師年薪75-107萬，夜班還有補貼；雖然薪水給得還算優渥，不過對照實際狀況，明顯感受到無法順利徵才、護理人力不足的窘境。接著指出台灣明年即將邁入超高齡社會，屆時每5個人就有1位是超過65歲以上的老人，讓她急忙Tag衛福部臉書帳號：「這個應該算國安問題吧，比買武器更急迫吧」。

趙庭在醫院目睹「老人照顧老人」的景象。（圖／中時資料照）

貼文曝光後，網友紛紛湧入留言關切母親狀況：「一切平安順利，趙媽媽早日康復」、「辛苦了，一切都會沒事的」、「相信一切都會平安無事的」。對於趙庭提出台灣將面臨到超高齡社會的問題，有網友深感認同：「妳提的問題，真的已迫在眉睫了」。