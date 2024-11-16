本土天團玖壹壹的成員「洋蔥」瘦身有成，首次個人代言手遊《決戰！異世大唐》，洋蔥分享：「一個人拍廣告、演唱主題曲，感覺還不錯，享受一個人的自由，但工作量還是滿滿的一整天，沒有團員在身邊有種乘三倍的累。」

好奇他變帥了，有沒有感覺自己人氣看漲？洋蔥笑回：「很多人都說瘦了很像林宥嘉不過真的不敢當，也很多人說『我剛剛在路上看到很像你的人』，最後發現真的是我，或是覺得現在的我，是『長得很像瘦的我』，人氣方面沒有特別大的感受。」

洋蔥瘦身有成人氣上漲。（翻攝自洋蔥IG）

洋蔥這次特別為代言遊戲填詞改編知名歌曲〈LOCAL〉，透過歌詞訴說現今太多讓玩家不滿的遊戲假福利廣告亂象，但因熱愛遊戲，希望在眾多遊戲產品中能找到一款真正照顧、理解玩家需求的好遊戲的玩家心情。在遊戲主題曲〈大唐Send〉MV中，洋蔥以光頭造型演出，與許多辣妹互動大享艷福。他笑說：「粉絲看到光頭造型覺得驚艷，大家都說很適合，當天很多工作人員以為我是真的剃光頭來拍，看到成片好多人說我好敬業喔，我自己也蠻滿意的！」