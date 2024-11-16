傑克保羅(左)閃避麥克泰森攻擊。（美聯社）

麥克泰森(右)防禦傑克保羅左拳。（美聯社）

58歲的「鐵拳」麥克泰森（Mike Tyson）重返職業擂台，腳步跟不上年輕人，以8回合判定敗給27歲的網紅拳手傑克保羅（Jake Paul）。然而泰森感覺還不錯，他賽後被問到是否永久退役，泰森遲疑一下說：「我不知道，得看情況。」

這是泰森職業生涯第59場比賽，總計50勝7敗、2次無結果，他確實有可能為了湊滿60場而復出。至於第60場的對手，泰森說：「也許是他的哥哥。」傑克保羅的哥哥羅根保羅（Logan Paul）更加多才多藝，先前還跑去打職業摔角。

除了年齡問題，泰森的右膝也有傷勢，「我不能拿這個當藉口，否則我就不會出賽了。我無意向任何人證明任何事，我只需要對自己證明，我很高興我做到了。」泰森很滿意自己的表現，至少他順利站著打完8個回合，並且在第1回合展現出足夠的威脅。

美媒估算拳賽收入8000萬美元（新台幣26億），泰森至少分得2000萬美元。對於老泰森的表現，保羅評價說：「他正如我所想的，史上最傑出的拳擊手，他是個傳奇。這是我的榮幸，他是我的偶像，我也是因為他才有今日。」此外保羅大力致謝美國的軍警消與醫護、貨運從事人員，稱讚他們是運轉世界的力量。