賴清德總統16日日出席青年論壇，與百名高中生面對面交流。賴清德致詞時向學生喊話，希望跟大家一起努力，一起因應氣候變遷，2050年他已經90歲，大家是40幾歲，是人生最身強力壯的時候，也是可以為國家展現抱負最重要的時刻，「我會跟大家一起努力，即便到90歲都不會停歇」。

賴清德說，這是我520上任以後第一次跟來自全國這麼多的高中生相聚，他的確非常重視年輕人，也認為年輕人是改變台灣未來重要的，為了讓方向能夠落實，也讓每個年輕人在人生道路上追逐夢想發揮力量，他簡單跟大家報告，有幾點做法。

賴清德表示，重視教育特別是教育平權，因為國家透過教育栽培人才，個人透過教育改善自己的生活，人才好國家社會自然就會好，教育要達到教育平權，任何一個人他要獲得國家的幫助得到教育的機會，應該要平等的，不因為他家境的困難他無力去獲得更高階教育，或是因為他是偏鄉而獲得資源落差，所以為了要解決偏鄉，我推出0到22歲照顧計畫，讓每個孩子都可以受到好的照顧。

另外，賴清德指出，我們也高中職全面免學費，在場同學都知道，我們也對私立大學提出補助，每一個年度大概是3萬5000塊元，低收入戶一年再給他兩萬塊，如果是中低收入戶，我們一次再給他額外補助1.5萬元，目的何在？就是希望讓每一個人，他可能是偏鄉、可能在考大學聯考，成績不比在都市的小孩獲得同樣教育的機會，所以他考上私立大學我們也應該給他機會。

賴清德表示，過去幾十年來政府是補中公立大學，我們現在是直接補助孩子、補助大學，並不是補助私立大學，希望達到教育平權，也讓我們補助的錢可以花在刀口上，而不是經營學校的負責人拿去用，這是教育平權上的主張。

賴清德提到，年輕人希望在求學的時候，也有機會去圓自己的夢想，大家都看過這支廣告「不老騎士」，在說年輕的時候是想要騎摩托車，哈雷機車環島旅行，那也曾經是我的夢想，但這群不老騎士，他可能求學的時候沒有能力，出社會要養家活口，也沒有經濟實力，一直到退休年紀已經老了，所以他才組一個不老騎士，大家共同去追逐年輕的夢想，這何其可惜。

賴清德指出，他當總統讓年輕人，在年輕有的夢想有機會實現，所以提出青年百億海外圓夢基金，大家可以提計畫，政府會來協助你，政府也會提計畫讓你們來參加，讓你們夢想在求學的時候就可以實現，你有什麼夢想都可以透過這個計畫來實現。

另外，賴清德也說，重視區域均衡發展，我們不諱言，台灣幾十年來有重北輕南，這是因為過去政府的政策就是以都市發展帶動鄉村發展，現有台北市，首都也在台北市，五院也在台北市，重要的國家機關通通都在台北市，後有高雄市升格為直轄市，再來就是其他4都陸續成立，但是他認為台灣幾十年來走到今天應該要著重均衡，每個城市都有他的特色，並不是直轄市就有辦法帶動非直轄市，應該要直接幫助非直轄市，讓他能夠發展，所以我們推出均衡台灣，這個計畫內容相當的豐富。

賴清德續指，如果我們有辦法做到均衡發展，年輕人就可以在自己的故鄉，一方面可以孝順父母親，一方面可以有工作，帶動地方的發展，而不是過去一個城市或兩個城市要帶動其他的城市。

賴清德表示，也希望跟大家一起努力，我們一起來追求一個國家的目標，也是全球共同目標，我們一起因應氣候變遷。地球只有一個，更何況2050淨零轉型不僅僅是我們國家的政策，也是全世界的目標，未來我們希望在因應氣候變遷的時候，並不是用負面的角度面對，而是用正面的角度看待，當我們用淨零轉型的時候也可以同時完成能源轉型更安全、產業轉型更有競爭力、社會轉型能夠更有韌性、生活轉型也能夠更永續，換句話說，從政府機關公部門到私部門，中央政府到地方政府，到民間社區大家都以起來，未來是一個全面智慧話的時候，也是低碳生活的時代。

賴清德強調，2050自己90歲，大家是40幾歲，就是人生最身強力壯的時候，也是可以為國家展現抱負最重要的時刻，會跟大家一起努力，即便到90歲都不會停歇。