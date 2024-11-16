昨日晚間，台灣多個網路名人臉書粉專突遭臉書封鎖，數發部今（16）日說明，並非由數發部要求臉書將粉專下架，接獲陳情後，已連夜加班與臉書協調處理。國民黨立委王鴻薇痛批，詐騙網站無法下架，正常的反被下架，數發部每年花這麼多錢在做什麼？打詐、管理都沒成效，請問數發部存在目的是什麼？

王鴻薇痛批，一年耗費納稅人200多億的數發部又出包了，很多人對詐騙網站或臉書深惡痛絕，數發部應該趕快處理下架，但是沒想到昨晚一些正常的財經網紅的網站、臉書被無預警下架，最後數發部才趕快協調META，讓它們恢復正常，請問出了什麼事？

王鴻薇罵道，詐騙網站沒辦法下架，正常網站反被下架，數發部每年花那麼多錢到底在做什麼？之前數發部開發打詐APP也被譏笑成效不彰，還被綠委王世堅痛罵是飯桶，花這麼多錢打詐沒成效，管理這些詐騙的財經網站也沒成效，請問數發部存在目的與功能到底是什麼？若數發部完全沒辦法達到預想達到的功能，只是繼續撒幣花錢，其存在就是最大的問號。