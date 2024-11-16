以《小姐不熙娣》入圍59屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」的派翠克，近日受到快電商創辦人森田、Vic陳雋希的邀請，在教育課程擔任講師，傳授自媒體經營之道。派翠克在網路社群上活躍，多支短影音於YouTube 及IG上突破百萬觀看，他近期模仿GD權志龍前往時裝活動的裝扮，更是短短4天就有200多萬的觀看數。

派翠克在課程中分享，如何在社群經營中展現獨特性，打造個人品牌，也實戰教學影音腳本的撰寫技巧。以講師身分暢談1個多小時後，派翠克表示，「我非常用心的準備，把我自己這五年拍的影片都看完並且分析，課程結束後有收到很多同學的感謝，到家後有疑問的學員也都有私訊我，超認真！感覺真的有幫助到他們。」他坦言，備課時最大的挑戰就是「換位思考」，他要想如何把自身經歷變成解決學員們可能會遇到的問題。

現場近百位學員都因為派翠克的教學得到收穫。（快電商提供）

派翠克也分享影音自媒體行銷的關鍵要素，表示「拿出現場至少大部分人都看過的作品，這樣他們比較能有帶入感。」最後，派翠克給予學員們表現肯定，一起勉勵：「現場都很有活力，而且即興請大家寫腳本也都很有創意，持續做下去一定可以找到流量密碼的！一起變厲害吧！」

課程現場反應熱烈，學員在問答環節都相當積極，讓森田、Vic陳雋希都對課程內容及反響相當滿意，森田表示：「希望藉快電學的平台，讓經營者們吸收更多專業知識技能，進而打開事業格局。」Vic陳雋希則指出，課程內提到許多理論以及實例分析，希望給予經營者不同的商業視角，期盼未來快電學陪伴大家一同成長。