教育局長張明文也跟長者一起體驗茶包製作。（呂健豪攝）

新北市今（16）日於淡水金色水岸舉辦「學習型城市成果博覽會-多元族群終身學習」，包含終身學習藝術秀、學習商鋪展攤及多元文化體驗區。教育局長張明文表示，新北市有系統推動學習型城市規畫，更首創一站整合式「新北市學習地圖網」，依不同民眾的學習需求，協助快速掌握學習資訊。

張明文說，新北市自2022年開始，設置推展委員會，以「安居樂業」為核心整合各局處資源，有系統推動學習型城市規畫，推展韌性、智慧、健康、宜居4大主題學習課程及活動，搭配首創的「新北市學習地圖網」，結合終身學習諮詢師專業資源，協助民眾快速掌握學習資訊。

此外，新北是在今年也獲得教育部學習型城市認證，為目前六都中唯一獲得認證的直轄市。張明文表示，推動學習型城市需要依城市願景，有完善的政策支持與資源動員策略，來帶動社區學習解決在地問題，並實現城市永續發展。

新北市在今年也率先全國舉辦學習型企業選拔，今年也在現場表揚一之軒食品有限公司、歐立食品股份有限公司、大琬國際股份有限公司以及技鋼科技股份有限公司等4組企業典範。

同時也頒發學習型社區及家庭、終身學習楷模、社教貢獻獎、藝術教育貢獻獎、績優樂齡中心、社區大學及外籍生華語影片競賽等獎項，鼓勵民眾投入終身學習。

博覽會中還有學習城市主題闖關體驗，邀請新北市本土語輔導團、國際文教中心、新住民學習中心、樂齡學習中心、松年大學、婦女大學、樂活大學、原住民部落大學及客家協會展攤及演出，呈現多元族群在終身學習的不同樣態。

教育局表示，淡水區人口即將突破20萬大關，今年特地將博覽會辦在淡水，邀請市民共同見證淡水的蛻變。本次博覽會亦與淡江大學「淡水好生活計畫」合作，接續為期2周的走讀淡水系列活動，帶領民眾穿梭淡水生活節。12月也將舉辦百家終身學習商鋪導覽活動，詳細資訊可查詢新北市學習地圖網(https://lll.ntpc.edu.tw/learningcity/)。