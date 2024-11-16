今（16）日上午5時一艘載有19名釣客的基隆籍娛樂船「鋒屏號」原本出航時風浪尚在安全範圍，但9時左右風浪突然變劇烈，船隻準備返航，在行經在基隆嶼四角礁時風浪襲擊導致7名釣客落海，其中6人由3艘娛樂船救起，但落海的林姓男子失去意識並卡在礁岩，空勤總隊直升機救起時已無生命跡象。

基隆市政府產發處指出，本次意外發生於釣客搭乘的鋒屏號（CT2-6007）娛樂漁船。該船於清晨5時18分從八尺門漁港出發，前往基隆嶼進行磯釣活動。根據《娛樂漁業管理辦法》第15條規定，當地風力預報未達七級時，娛樂漁船可合法出航。

16日一艘載有19名釣客的娛樂船在基隆嶼外礁發生落海意外，7人落海已救起6名，另1名以直升機救起時已死亡。（基隆海巡隊提供／徐佑昇基隆傳真）

16日一艘載有19名釣客的娛樂船在基隆嶼外礁發生落海意外，7人落海已救起6名，另1名以直升機救起時已死亡。（基隆海巡隊提供／徐佑昇基隆傳真）

產發處表示，船長依當日風浪預報，評估風力最高6級，浪況未超過2米，且東北部海域未發布海上颱風警報，認為適合出航，遂搭載19名釣客前往基隆嶼相關釣點。然而，上午10時風浪突然劇烈變化，導致7名釣客意外落海，鋒屏號、鋒帝號與承豐1號船隊已聯合救起6人，送往八尺門安檢所接受後續救治。另有1人疑似失去意識，但位置難以救援，再呼叫空勤總隊派遣直升機支援。

據了解，失去意識的41歲林男後來卡在礁石，海巡船難以靠近，直到下午2點多才由直升機吊掛救起，但已無生命跡象，後送松山機場。

本次意外的19名釣客中，有7人落海，另有8人受困在礁石上，但安全無虞，最後由直升機將8人先吊掛到基隆嶼，再由船隻接回送到八尺門漁港，有2人腳有擦傷、撞傷情形送醫。

基市府強調，磯釣活動雖是東北角盛行的休閒漁業，卻也伴隨一定風險。本府於2017年制定《島礁磯釣自治條例》及兩項配套子法，提供釣友合法、安全的釣場環境，並強調參與磯釣活動應穿著救生衣與釘鞋，並由船家協助辦理釣客保險。本次事件中，市府第一時間掌握情況，並與海巡及消防局合作，進行後續救援與事故調查。

產發處提醒釣客，若不慎落海，應保持冷靜，避免游向礁石區，以免受海流或浪擊傷害。正確的方式是游向空曠的海面，耐心等待附近船隻救援，以確保安全。