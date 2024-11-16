國民黨立委翁曉玲提案修正憲法訴訟法，引發153名律師連署於今（16）日下午舉行「拒絕憲訴法修惡，1116律師界守護憲法遊行」。發起人之一、律師林俊宏表示，若修法通過，將實質造成憲法法庭癱瘓，導致人民權利基本保障受損，不願意看到憲法制度遭剝奪，希望朝野立委堅決否定修法，不要繼續推動毀憲亂政的法案。

國民黨立委提憲法訴訟法第4條、第30條、第43條及第95條修正案，將憲法訴訟法作成判決及裁定的計算大法官人數規定，由現有總額修正為法定總額，並將憲法裁判作成門檻提高法定總額的2／3。若修正後，憲法裁判至少須有10名以上大法官參與，且須有至少10名以上的大法官同意，才能做成憲法裁判。

「拒絕憲訴法修惡，1116律師界守護憲法遊行」。（圖主辦單位提供）

153名律師認為，律師以保障人權、實現社會正義及促進民主法治為使命，無法坐視這場癱瘓台灣民主法治的憲法訴訟法修法提案三讀通過，因此發起「拒絕憲訴法修惡，1116律師界守護憲法遊行」。

行前記者會時媒體詢問，國民黨立委翁曉玲指發起遊行的律師，並不能代表台灣2萬多名律師，且發起的律師多數加入「全國律師賴清德後援會」，與民進黨友好。

媒體也詢問，民眾黨立委黃國昌認為，憲法法庭做出違憲判決，其開會人數的最低門檻，應比照國際立法模式，須有相關規範。

林俊宏表示，翁曉玲要認真做功課，台灣律師不是2萬多人，大約1萬2000多人，實際執業人數約7000到8000人；此外，確實有很多律師曾經加入信賴後援會，但重點不是加入後援會，而是憲訴法的修正是否危害憲法。

林俊宏說，翁曉玲有個套路，他稱為「翁曉玲套路」，所有質疑翁曉玲的人都是側翼，只要講到翁曉玲的看法有問題就是側翼、就是幫綠、就是幫民進黨。

林俊宏表示，翁曉玲不討論實質內容、不好好辯論、不理性溝通，反正不一樣就是側翼，這是翁曉玲習慣的說法，而這種亂貼標籤式的說法，很不負責任。

至於，針對黃國昌所提憲法法庭的開會人數最低門檻，林俊宏指出，國外有防止憲法法庭癱瘓的機制，例如德國的憲法法庭開會人數不足，會讓原本要卸任者繼續留任，也有其他國家是指定專案法官來成為大法官繼續審理。

林俊宏指出，國民黨的提案沒有相關配套措施，只抄自己想要的，目的就是讓憲法法庭無法繼續往下走，這樣的制度設計是非常惡質的立法模式。