新竹縣政府農業處積極輔導7個休閒農業區，集結各農區的特色產品，16日在湖口好客農業文創園區舉辦「逐風趣園遊會」，結合農產市集、農遊展覽、地景藝術、手作體驗和精彩客庄經典表演，讓遊客可以從各個角度深入體驗竹縣農村的美麗與活力。

縣府秘書長李安妤表示，竹縣目前已通過7處休閒農業區、19家休閒農場及37處農村再生社區，為讓更多人深度體驗竹縣農村特色與魅力，今年規畫新竹九降風為主題，結合共6處農村社區與休閒農業區合作推出3條「逐風趣」農遊路線，10月舉辦6場次深度農遊之旅，遊客反應相當熱烈。

「逐風趣園遊會」16日在湖口好客農業文創園區登場，有7個農休區設攤，遊客在新埔九芎湖休區攤位購買品嘗「愛玉吸凍」。（羅浚濱攝）

園遊會農特產市集匯集新竹縣各地小農和社區特色產品，手作體驗安排鹿角蕨DIY盆栽、穀物萬花筒到金盞花鑰匙圈製作等，讓遊客親手製作獨一無二的作品體驗趣味外，同時也能學習農業知識。

園遊會客庄表演則邀請牛欄河劇團帶來原汁原味的客家戲劇和大頭偶演出，以客語演繹在地的故事，增添濃厚的鄉土韻味。另外，用農業剩餘資材搭配農村植栽，創造的地景藝術「逐風趣拍照打卡區」，也吸引很多遊客美拍留念。

現場展出農村繪畫比賽的作品，舉辦「農村彩繪人氣獎」票選活動，參與投票的遊客可參加抽獎，有機會拿到內含寶山橄欖、峨眉東方美人茶、竹北萊姆醋和新埔梅乾菜等各式優質新竹縣物產的「逐風趣專屬禮盒」。

農業部農村水保署台北分署副分署長蘇怡維希望透過逐風趣園遊會活動，培養產業發展、為社區帶出活力，讓農村社區產業更蓬勃，未來將持續在農村再生基金編列經費支持農村的發展。