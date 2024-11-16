大陸籍貨輪鈺洲啟航10月底於新北市野柳岬海岸擱淺，由於各界關注油汙是否外漏影響海洋生態，交通部航港局本月多次計畫執行抽油作業，不料受天候因素影響遲遲無法進行，現在又遇天兔颱風攪局，加上橋式起重機固定樁出現鬆動而暫停工作，最快要等到下周待颱風過境後，再視天候狀況作業。

航港局北航中心主任何文智表示，大家都很關心也擔心會漏油，不過過去航港局也一再強調，因為油櫃位置在貨輪左舷，目前船體穩坐在礁岩上，再加上貨輪的甲板乘載力為每平方米15噸，所以目前是不會有漏油的情況發生。

不過對於抽油作業一再受到海象不佳影響而受阻，貨輪上的橋式起重機固定處也發生鬆脫的情況，近日又遇上天兔颱風來攪局，何文智無奈表示，「颱風1個接1個」，雖然起重機鬆脫的解決方式已經找到，但是天候不佳，擔心作業人員會有安全上的問題，只能等颱風完全遠離後，最快下周視天候狀況再決定何時開始作業。