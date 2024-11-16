近年屏東可可產業迅速發展，巧克力更是屢獲國際大獎，成功的農業轉型吸引日本宮崎縣農友也想借鏡效仿，在日本台灣交流協會的媒合下，目前宮崎縣唯一種植可可的農民大田原尊之16日隨隊至屏東各大可可園參訪取經，並與屏東大學教授葉晉嘉交流台灣推動地方創生的經驗。

據了解，宮崎縣因氣候關係，在過去並沒有農民種植可可，目前也只有大田原尊之在種，為能順利拓展可可種植與產業生態，在日本台灣交流協會的媒合與宮崎縣農業試驗場主任技師濱尾達也的帶領之下，特別拜訪屏東可可小農交流可可種植技術，並探討如何進一步借鏡屏東可可產業推動宮崎縣可可產業的永續發展。

屏東可可聞名國際，日本宮崎縣唯一可可農到屏東取經。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

由於台灣可可產業生態鏈在近年迅速發展，透過農業轉型與精緻加工並導入體驗經濟而形成觀光旅遊因子，不僅使得屏東逐漸成為巧克力愛好者的旅遊熱點，也讓宮崎縣農民好奇屏東可可農戶的種植技術、加工方式、發酵技術和銷售方法，以及如何成功將屏東打造成國內外知名的可可產地。

這次所安排的交流對象，包括TC巧舗、福灣莊園巧克力、林后可可園、御巧可可巧克力坊、梅雅農場、五心可可農荘、趣訪農園、可茵山可可荘園等，其中也安排與屏東大學文化創意產業學系教授葉晉嘉，交流地方創生與可可產業發展的關係。

葉晉嘉分享，台灣在巧克力的生產上導入不同風味的創意可能性，屏東也透過提報地方創生計畫，讓閒置空間成為巧克力的消費體驗場域，同時透過中央與地方所給予的補助與參賽等協助，大大提升可可知名度，這些措施讓日本交流團對此印象深刻。

葉晉嘉也介紹近幾年地方創生政策推動之後，如何與屏東可可產業產生關係，吸引更多農民種植，並稱屏東大學利用執行教育部大學社會責任計畫「屏東地方創生式—共學、共作與共生實踐計畫」，加強大學與地方夥伴的支援關係，落實推動地方創生工作，也讓學生的學習場域拓展至教室外的空間。