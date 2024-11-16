立陶宛「晶片國家隊」Teltonika 近日宣布，由於2027年電能供應不足與工業用地取得受阻，該公司將中止與台灣半導體的廠房建設合作。

據立陶宛艾塔新聞社（ELTA）報導，立陶宛科技集團Teltonika決定中止於維爾紐斯的台灣半導體晶片工廠興建計畫，原因是電力不足以及將土地轉為工業用途的程序延宕。

Teltonika創辦人鮑科施提斯於 LinkedIn 發文指出，原預計2028 年完工的10 座工廠投資計畫已遭中止。他強調，立陶宛政府阻礙35億歐元的商業投資，將導致6000個平均月薪1萬歐元的工作機會流失，並影響數十億歐元的國內生產毛額（GDP）產出，更讓立陶宛半導體晶片產業難以起步。

鮑科施提斯表示，計畫中止的主因是立陶宛電力容量不足63 千瓩 (MW)，且預計2027 年前無法改善，此外政府處理土地變更為工業用地一事過於緩慢，因此，無法在2027年前完成工廠建設。立陶宛經濟部也拒絕延長投資合約。

中央社報導，外交部16日表示，計畫暫停是因電力供應和土地使用重劃問題，而台立半導體合作計畫的其他項目仍持續進行中。

儘管計畫暫停，但台灣與立陶宛在創新科技領域的合作仍在持續。國家發展委員會主任委員劉鏡清於8月下旬率團訪問立陶宛，探討台立雙方在半導體、雷射、金融科技和新創等領域的進一步合作可能性。