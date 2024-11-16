台灣腸病毒疫情正處於高峰期。一名母親帶著1歲多的兒子就診，表示自己已經很小心了，平常也都會使用稀釋漂白水來進行環境消毒，不解為何小孩仍得腸病毒。進一步探究才發現，雖然漂白水消毒劑的泡製比例正確，但她只在每個月初調製1次，並直接用到月底。由於漂白水的殺菌效果會隨存放時間增長而越來越弱，等於白做工。

小兒科醫師王偉力在《醫師好辣》節目上表示，該母親提到，因是第一胎的緣故，所以格外謹慎，平常帶去公園玩時，都趁沒有人時才去，從來沒有接觸到其他小朋友。實際上，從對方踏進診間時就可觀察到，隨身還攜帶一瓶稀釋漂白水，坐椅子前會先噴過才入座。但令她不解的是，即便是這麼小心，仍無法避免孩子得到腸病毒。

王偉力接著表示，腸病毒於室溫中可存活約6小時，而該母親提及，平常也都有使用稀釋漂白水進行環境消毒，於是進一步了解其泡製方式，結果發現她是按100cc漂白水加入10公升清水比例沒錯，但每個月初泡1次卻用到月底，完全做錯了。

王偉力解釋，漂白水本身是用它的次氯酸鈉來殺菌，但次氯酸鈉會隨著時間慢慢揮發，當稀釋完24小時後，殺菌效果就會逐漸減弱，因此若隔天要使用，應重新調製。此外，他提醒，使用稀釋漂白水要用擦拭的，不要用噴的，因為刺激性比較強，以避免傷害到皮膚或眼睛。

另外，關於酒精消毒，王偉力說，很多病毒都有穿一層外套，稱為套膜，像是新冠、流感病毒，使用酒精消毒有效，但無法對付很多腸道病毒，而腸病毒就是其中一個。

至於使用紫外線燈消毒，王偉力表示，紫外線是幾乎所有生物都怕的東西，它會殺死所有細菌、病毒，但對人體也有傷害，因此使用紫外線燈消毒時，切記人不要在現場，照射到皮膚、眼睛都會受傷，甚至產生癌變都有可能。同時，要注意有照到才有效果，所以在使用時應注意淨空程度。

王偉力補充，小朋友得到腸病毒後非常難受，可能嘴破吃不下，此時布丁、豆花、冰淇淋、優格等流質食物都很好，真的還是不行，含冰塊融化後，可以當成多補充水分。起疹子時，則可以擦一些止癢藥膏，使症狀舒緩一些以度過7天的痛苦過程。