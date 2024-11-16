為激起民眾關於茶室、紅包場的時代回憶，台北市文化局以茶室、紅包場為靈感設計2場在地共識會議、6場創作者走讀的樂齡文化活動，並邀請不同藝術文化領域的創作者參與。文化局表示，23日將於西門紅樓戶外廣場盛大舉辦「萬華記憶・風華再現」紅包場演唱會，並有金鐘獎得主澎恰恰等資深歌星出席參與，歡迎民眾一同重溫美好經典回憶。

文化局長蔡詩萍說，此次計畫以社會設計導入，邀請藝術創作者與在地共創，有2場在地共識會議和6場創作者走讀活動，總共超過150人參加，同時也蒐集了包含藝術創作者、在地商圈理事長、民眾及專家意見，各歸納出6項對於茶室及紅包場的建議。

蔡詩萍表示，8位創作者在參與共識會議及走讀活動後，以音樂、表演、圖、文、短影音創作，期望帶給更多民眾對於茶室和紅包場文化不同的感受和體驗，翻轉紅包場和茶室的既定印象。

文化局補充，下周六在西門紅樓戶外廣場盛大舉辦「萬華記憶・風華再現」紅包場演唱會分別邀請金鐘獎得主澎恰恰，聯手曹雨婷、金澎、康雅嵐、吳雪芬、許仙姬、木炭兄弟、李倩等資深知名歌星，邀民眾一同重溫美好經典，體驗復古風潮。

文化局說，透過提高樂齡族參與藝術文化活動，透過促進人際互動，增進健康福祉，期透過此次活動喚起社會對高齡化議題的重視，讓萬華成為更具包容性的所在。