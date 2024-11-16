胡宇威16日出席髮品保養一日店長活動，老婆陳庭妮演出《影后》受到關注，尤其一場她當眾被金主爸爸拱跳艷舞，閨蜜楊謹華、謝盈萱出來救火，引起許多討論。他透露拍攝那場戲時，恰好自己去現場探班，有替她這角色難過，「藝人有時候在這樣場面很難拒絕，要做不想做的事，我懂這樣的心情。」

他從小練功夫，當初從紐約來台發展，上節目常被要求「秀一下、打套路給大家看」，最後有點疲乏，因此陳庭妮這場戲勾起他的回憶，胡宇威入戲：「有好姐妹幫忙擋好感動。」陳庭妮在這部戲大尺度演出，他完全支持老婆，「一個演員能發揮我覺得不能阻擋，會影響到她的工作，我們要把專業擺出來，還是會溝通說演什麼，為什麼要拍要好好解釋，不合理的話我一定會說，但是我會給很大鼓勵。」

胡宇威《太太太厲害》飾演反派大魔王。（鹿路電影提供）

胡宇威最近在新戲《太太太厲害》演反派大魔王，為戲戴假髮、化瞎眼特殊妝，和隋棠拍動作戲時不小心失手，拿手銬敲到她的眉角當下滲血，讓他超級不好意思，「很久沒有在台灣拍武打戲，角色跟我以往反差很大。」不過老婆陳庭妮拒絕看，理由是很害怕，「她說照片太噁心了，這個不是我認識的你。」

他最近都在宜蘭拍攝實境節目《我們這一攤2》，直呼第二季真的累到爆，這次規模有改，更有挑戰，大家脾氣有比較上來一些，「沒有說（跟夏和熙）吵架，只是說場面比較緊繃，越來越多人來支持，有粉絲在很幸福。」