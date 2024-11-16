今年7月起凱米颱風、山陀兒颱風和康芮颱風接連襲台，伴隨連續風雨，彰化縣不少農作受影響，彰化縣政府16日表示，蕎麥、青割玉米、西瓜、珍珠柑、胡蘿蔔、洋蔥、大蒜及水平棚架網室－塑膠布（網）損失率達20％以上者，即日起至29日可向土地所在地公所提出申請現金救助。

今年7月的凱米颱風、9月的山陀兒颱風到10月的康芮颱風接連過境，期間伴隨連續性豪大雨，不少田間作物爛根、枯死，甚至過了播種期無法補植，讓農民欲哭無淚。縣長王惠美要求農業處全面向中央爭取農損嚴重的作物品項，應公告為農業天然災害現金救助地區，另對於延遲性農損的後續認定標準，亦請中央加速建立判定機制。

今年7月起凱米颱風、山陀兒颱風和康芮颱風接連襲台，彰化縣不少農作受影響，彰化縣政府16日公告8項目損失率達20％以上者，即日起至29日可向土地所在地公所提出申請現金救助。（彰化縣府提供／潘虹恩彰化傳真）

今年7月起凱米颱風、山陀兒颱風和康芮颱風接連襲台，彰化縣不少農作受影響，彰化縣政府16日公告8項目損失率達20％以上者，即日起至29日可向土地所在地公所提出申請現金救助。（彰化縣府提供／潘虹恩彰化傳真）

彰化縣農業處16日指出，農業部公告彰化縣因康芮颱風致蕎麥等作物受損，已符合農業天然災害現金救助標準，申請救助項目包括蕎麥、青割玉米、西瓜、珍珠柑、胡蘿蔔、洋蔥、大蒜及水平棚架網室－塑膠布（網）損失率達20％以上者，即日起至29日可向土地所在地公所提出申請現金救助，未達20％者不予救助。

農業處說明，依現金救助標準，蕎麥每公頃2.8萬元、青割玉米每公頃1.2萬元、西瓜每公頃6.2萬元、珍珠柑每公頃8萬元、胡蘿蔔每公頃4.1萬元、洋蔥和大蒜每公頃4.6萬元，以及水平棚架網室－塑膠布（網）每公頃4萬元。

此外，彰化縣也被公告為農業天然災害低利貸款地區，欲申借貸款之農民可向公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於該證明書核發翌日起15日內，檢附該證明書、使用土地及設施合法證明文件及「農業天然災害復建及復耕計畫書」向當地農會提出申請。