今年70歲的徐梅清，在50歲那年被診斷出乳癌合併肝轉移，7年後又罹患淋巴癌，經歷多次復發甚至骨轉移，被醫師宣判大約只剩3個月的生命。不過，她懷著「快樂活好每一個今天」的座右銘，陸續接受50次化療、42次放療以及標靶藥物治療，勇敢對抗癌症至今長達20年，每天鼓勵自己「今天我在康復之中」。

徐梅清表示，雖然醫師曾說自己只剩不到1年的時間，但活多久是老天爺的決定，自己能做的就是健康飲食、規律運動、照顧好自己，因此她也自訂康復計劃，每天早上7點半起床曬太陽、種菜，和朋友固定聚會，在3個月內增胖10公斤。

今年20歲的吳嘉源，爭取醫療自主決定，接受CAR-T細胞療法後，目前病情得到良好控制。（李念庭攝）

徐梅清坦言，姊姊也有乳癌，因此當醫師告訴她確診乳癌時，「我心想，終於還是來了」，並坦然面對。在長達20年的治療過程中，即使化療副作用導致她手指、腳趾裂開，走路還會留下一串血腳印，她也不輕言放棄，「身體生病了，心理不能生病」。

癌症為台灣10大死因之首，不過在醫療進步之下，我國癌症整體5年存活率上升約12％、已超過6成，死亡率更已下降約2成。台灣癌症基金會今日（16）舉辦第18屆「十大抗癌鬥士」頒獎典禮，期盼透過他們的經歷，破除民眾對癌症的恐懼，並呈現他們勇敢抗癌、活出美好人生的故事。

另一位抗癌鬥士，今年20歲的吳嘉源，在3年前因頭暈目眩送急診，竟罹患急性淋巴性白血病。由於母親對西醫時十分抗拒，吳嘉源治療過程中常與母親發生爭執，最後他決定爭取醫療自主決定，在今年接受CAR-T細胞療法，病情得到控制，如今體力跟肌力都顯著提升，也考上夢想中的台大生物電機系，並加入排球隊和隊友一同打球。

台灣癌症基金會董事長王金平表示，今年共有180位抗癌鬥士參加甄選，很佩服這些鬥士面對罹癌衝擊，仍能堅定無比地對抗病魔，寫下令人感動不已的詩章，也很感謝這些堅強的鬥士能克服癌症折磨，鼓勵其他癌友也要樂觀迎戰。

前副總統陳建仁則說，自己也曾罹患肺腺癌，所幸有及早篩檢、手術治療，如今超過10年還是很健康，因此再次提醒符合資格者早期篩檢，即使不幸罹癌，也能透過基因檢測、精準治療，讓癌友更有信心對抗癌症。行政院今年通過百億癌症新藥基金，預計明年先撥50億專款使用，預計2026年達成百億規模，期許未來每個癌別都能有最好的醫療照護資源。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，隨著癌症發生率愈來愈高，每個人都可能面臨與癌共處的課題，基金會秉持以病友為中心的照護模式，提供個人化照護、營養支持、心理諮商和衛教宣導，幫助癌友回歸新生活。10位抗癌鬥士的生命故事，也集結成《找到風雨中的寧靜》一書，書中紀錄他們將每一道傷痕內化為生命的勳章、在逆境中尋得希望，面對生命衝擊仍樂觀面對的故事。