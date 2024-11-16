每兩年一度的「卑南族聯合年聚」，由台東縣卑南族八社十部落輪流辦理，至今已有40餘年歷史。今年由利嘉部落承辦，以「臀鈴的呼喚」作為主題，將於明年2月1日登場，16日由部落青少年組成報訊隊，穿著傳統服飾、繫上臀鈴繞跑部落宣傳。

利嘉部落青年身穿卑南族傳統服飾，在雨中踏著整齊步伐繞行部落大街小巷，所到之處，伴隨腰間的臀鈴「噹噹噹」響，預告「卑南族聯合年聚」的活動訊息，同時遞交邀請函和宣傳海報。

利嘉部落頭目潘村雲表示，今年「卑南族聯合年聚」將透過記者會、臀鈴報訊及部落音樂會，向各界宣傳活動訊息，其中，臀鈴是卑南族傳統報訊工具，因此今年也以「臀鈴的呼喚」為聯合年聚主題。

卑南族聯合年聚進入倒數！青少年臀鈴繞跑傳承文化

利嘉部落頭目潘村雲於青年報訊前（右二）進行祈福儀式。（蕭嘉蕙攝）

利嘉部落青年腰間繫上傳統報訊工具「臀鈴」。（蕭嘉蕙攝）

潘村雲提到，明年1月18日將於利嘉部落男子會所廣場舉辦部落音樂會，透過各部落輪流吟唱樂謠，互相交流，也提醒聯合年聚將近。

卑南族聯合年聚可追溯至1983年，由南王部落率先發起，以「飲水思源」之名邀集各部落共同參加文化交流，進而發展為卑南族聯合年聚，原先為每年舉辦，自1998年後改為每兩年舉辦一次，由卑南族八社十部落輪流承辦。

利嘉部落今年第三度承辦卑南族聯合年聚，將於明年2月1日、農曆正月初四於利嘉部落登場，當日規畫傳統文化技能競賽、趣味競賽及族語闖關比賽，同時設置靜態展示區，介紹各部落傳統傳說故事、工藝創作等。