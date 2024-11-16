今日（16日）清晨3時35分許，國道1號鼎金系統路段發生一起交通事故，肇因疑似雨天路滑。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

今日（16日）清晨3時35分許，國道1號鼎金系統路段發生一起交通事故，肇因疑似雨天路滑。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

今日（16日）清晨3時35分許，國道1號鼎金系統路段發生一起交通事故，肇因疑似雨天路滑。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

今日（16日）清晨3時35分許，國道1號鼎金系統路段發生一起交通事故，肇因疑似雨天路滑。一輛由23歲黃姓男子駕駛的小客車，行經南向363.3公里內側車道時失控，猛烈撞上內側護欄，車輛最終停在外側路肩。緊接著，另一輛由41歲黃姓男子駕駛的營業小客車，行駛外側車道時不慎撞上前車掉落的保險桿，兩車接連釀禍。

事故發生後，現場雖一度受阻，但國道警方迅速處理，於清晨4時40分排除障礙，交通恢復順暢。岡山分隊調查後確認，雙方駕駛均無酒駕情形，事故原因疑似「水漂現象」正進一步釐清中。

令人關注的是，小客車駕駛黃男在撞擊護欄後，未在現場久留，而是搭乘計程車前往醫院就診，但因未攜帶健保卡，不得不返回警隊製作筆錄。

國道警方提醒，雨天行車應特別小心，降低車速、拉大車距，以應對路面濕滑的挑戰。一旦車輛出現水漂現象，駕駛人應穩住方向盤並鬆開油門，切勿驚慌，以免進一步釀禍。

警方再次呼籲駕駛人，遵守交通規則、注意天候變化，確保行車安全，避免類似意外再度發生。