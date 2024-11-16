挑戰今年風王！強颱萬宜邁入巔峰狀態 氣象專家曝對台影響 @ChinaTimes

天兔颱風已於今早（16日）11時減弱為熱帶性低氣壓，目前太平洋上僅剩強烈颱風萬宜。氣象粉專指出，萬宜颱風已經悄悄的增強為強烈颱風，有機會挑戰今年的風王；且萬宜雖然不會直接侵襲台灣，但外圍水氣會飄到台灣上空，造成影響。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，萬宜颱風悄悄的增強為強烈颱風，已成為今年第6個強烈颱風，目前更是處於巔峰狀態，有機會挑戰今年的風王！

粉專表示，萬宜之後將朝西北西移動，明天（17日）下半天登陸呂宋島，周一(18日)進入南海，繼續朝海南島前進，直接侵襲台灣的機率很低，雖然不會直接對台造成影響，但當它抵達菲律賓後，一直到進入南海這段期間，外圍水氣會飄到台灣上空。

該粉專稱，從明天（17日）到下周三（20日），各地天氣不穩定，有下雨機會，尤其明天東北季風增強，宜蘭、基隆北海岸、大台北、北花蓮位於迎風面，下雨時間長，基隆北海岸、台北東側、宜蘭甚至有發生強降雨的機會。