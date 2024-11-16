夫妻難免會因為各種大小事吵架，近日一名身材較圓潤的彪悍女子，因不明原因勃然大怒，嘴裡狂罵髒話，雙手也沒有閒著，直接在路邊左右開弓對著瘦弱的男子搧多下巴掌，但男子沒有反擊而是咬牙苦撐。畫面全被路過民眾拍下PO網，引發討論。

一名網友今日在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一段影片，寫下「疑似夫妻吵架」。畫面中可見，一對男女站在某宮廟外，身材較圓潤的女子似乎很生氣，對著瘦弱的男子瘋狂打巴掌，一隻手不夠，女子雙手並用左右開弓，每一下都用盡全力，女子邊打邊大聲痛罵「三X啦！」而男子被力量碾壓，看起來全身繃緊苦撐，暴力畫面嚇呆路過民眾。

影片引起熱議，不少人留言「哪裡有吵？我只看到新手木人樁」、「單方面屠殺」、「我只看到家暴，沒有吵架」、「快打旋風」、「不知道我扛不扛的住…」、「我以為在比賽」、「確定不是拳上？」、「這不是吵架，這是被揍了」、「這如果巴我一下我就飛了」。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。