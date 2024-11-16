台南市北區北華街11戶今年4月因旁邊建案施工，造成房屋傾斜，住戶連夜撤出在外租屋半年多，受災戶與建商多次協調，13日在法院協調中宣告破局，建商原欲收購受災戶，卻認為住戶開價過高，不選損害賠償，改走訴訟由法院判賠，揚言不再補貼租金，住戶打算先搬回已傾斜的房子，申請工務局協調，另考慮請社會局介入安置。

北華街11戶住戶因建商在隔壁興建房屋，造成地基掏空下陷成為房屋傾斜的受災戶，建商事後陸續買下184之7號到11號住家，5、6號正在協商收購中，惟184之1到4號共4戶組成自救會，5月向建商提告「違背建築術成規」，在外租屋已超過半年，在台南市政府協調下，租金由建商依敦親睦鄰協議補貼。

自救會一度在520國宴發動拉布條向賴清德總統陳情，促成10月雙方在訴訟後的首次協商，受災戶訴求原地扶正與損害賠償，建商傾向購買受災戶，可快速解決問題，但無共識。

業者認為某些特定受災戶無誠意解決，估價1500萬的房子，卻開價4000萬，高於市價數倍，其他住戶開價都在2000萬以上，令人難以接受。

蔡姓住戶回應，故意開高價就是表達不想賣屋，此案「買賣」是一種妥協，不是必要選項，「損害賠償是最基本的」，並表示「既然貴，不要買就好啊，但要做好賠償」。

既然私下談判破局，雙方13日法院協調10分鐘內結束，業者改走訴訟，寧願依照法院判賠，揚言敦親睦鄰的租金補貼也支付到當天，不願再買單。

沒有租金補貼，受災戶計畫只能回到傾斜的房子居住，其中184之4的住戶高齡94歲，雖已搬到租屋處，每天仍會走路回家吃飯，等待遙遙無期的司法判決。

受災戶已向工務局申請介入，僅獲「協商他們遵守協議」的回應，正思考改向社會局申請介入安置。