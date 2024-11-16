賴清德總統16日出席今周刊舉辦的青年論壇，現場抽中建國中學的問題，「請問總統如何解決朝野惡鬥的問題？」，對此，賴清德表示，這個問題是大哉問，也是社會關切的問題，不容易解，但是我們必須尊重民主，解方就在「民主」。

賴清德說，因為民主、民主人民做主，人民選擇民意代表和首長，每個民意代表都有民意的基礎，界線要在哪裡，他認為不管是哪個政黨，不管執政或在野，台灣要建立在國家利益高於政黨利益的政治文化，朝野在攻防的時候政黨利益也不能置放在人民利益之上，這是民主精神自然就有辦法化解。

賴清德續指，民主是民意的監督也是憲政的體制，憲法寫得很清楚，行政立法在台灣還有司法考試監察，每個都是憲政機關都有權責，政黨攻防的時候可以遵守憲政分際，一定自然可以解，因為新的國會開始，一開始磨合難免，他相信再過一段時間，大家會更了解彼此的責任，還有彼此的界線在哪裡？如何解決朝野衝突，他認為要一點時間。