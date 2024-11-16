國民黨主席朱立倫16日於地方表示，各縣市均迫切需要財政收支劃分法修法，認為中央不能集權又集錢，應適度下放財源給地方做分配，比較符合地方自治精神。不過據了解，國民黨擬在協商時才會端出最後版本，不過這個最後版本卻只有黨團高層以及智庫執行長柯志恩看過，大多數藍委只知道錢會變多，但水平分配如何處理仍是謎。

目前在立院初審通過的國民黨版，中央必須釋出5千多億給地方，引起外界譁然。當時國民黨立委、智庫執行長柯志恩就表示，初審版本非最終版本，進行協商時才會亮出底牌。

據了解，智庫草擬的新版本，不在強力堅持中央地方64分，會微幅下修，整體釋出金額約為3千多億，但水平分配的採納條件，則是保密到家，只有少數人看過。因此開始有藍委質疑，最後版本多數人都沒看過，到時候公布恐會造成各縣市內鬨。

知情人士指出，智庫、黨團高層之所以保密到家，就是不希望各縣市互相比較，因為最大的原則就是中央給地方的大水庫，要比修法前多，各縣市就一定有增無減。