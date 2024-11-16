【12強直播聊天室】中華隊 VS 日本隊 資深體育主播陪你看！| 2024年世界棒球12強賽 台北大巨蛋｜ 2024 WBSC Premier 12｜2024.11.16 ‪@ChinaTimes‬

世界12強棒球賽16日晚間上演傳統好戲中日大戰，大會15日晚間公布兩隊先發投手，中華隊推出台鋼雄鷹左投陳柏清，日本則一如此前宣布，派上最快球速157公里的阪神虎右投才木浩人。《中時新聞網》特別邀請資深體育主播梅聖旻講解全場賽事，陪伴觀眾一起為中華隊加油！

休兵1天中華隊16日繼續在台北大巨蛋交手日本隊，力拚預賽3連勝，推出台鋼雄鷹左投陳柏清先發，總教練曾豪駒賽前解釋選擇他先發的原因，曾豪駒認為，陳柏清的特點是球威在台灣左投中算是不錯的，勇於攻擊好球帶對手很難掌握，「希望他在場上把他這年的表現展現出來」！

資深體育主播梅聖旻。（中視提供）

陳柏清並非來自棒球名門，2021年參加中職選秀不幸落榜，隔年才在第8輪被新軍台鋼挑中。但他進職棒成長迅速，去年贏得中職二軍的自責分率與三振王，今年在一軍繳出6勝10敗、自責分率3.53的成績，是中職目前最出色的本土先發左投。

中華隊在本屆世界12強棒球賽預賽連過韓國、多明尼加2關，目前與日本同為2勝0敗並列第一。今天兩隊都要力拚連勝並爭取前2晉級4強門票。

今晚中華隊在台北大巨蛋交手日本隊，中時新聞網特別邀請資深體育主播梅聖旻講解賽事，陪伴觀眾觀看這場緊張球賽，一起為中華隊加油！