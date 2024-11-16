美國候任總統川普15日宣布，他將選擇其競選新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）擔任白宮新聞秘書。年僅27歲的李威特作風敢言，常積極為川普辯護，她如今獲得任命，將是白宮史上最年輕的新聞秘書。

據美國之音報導，川普15日在一份聲明中表示，「李威特作為全國新聞秘書，在我的歷史性競選中表現出色。我很高興宣布，她將擔任白宮新聞秘書。」川普還說，「李威特聰明、堅強，且事實證，她是一名極有效率的溝通者。我完全有信心她將在講台上表現出色，幫助我向美國人民傳達訊息。」

李威特在社交平台X上發文道，「感謝川普總統對我的信任。我感到謙卑和榮幸。讓我們一起『讓美國再次偉大』。」

白宮新聞秘書通常是政府公眾形象的代言人，歷來每天都會為記者舉行簡報會。李威特面臨的挑戰，是傳遞可靠的訊息並贏得記者的信任，同時還得保持對川普的強烈忠誠。

川普的幕僚表示，李威特在新聞採訪中極力為他辯護，作風強硬不留情面，因而深得川普的喜愛。

來自新罕布夏州的李威特，自2016年為川普競選時擔任福斯新聞的學生助理以來，迅速崛起。她將成為史上最年輕的白宮新聞秘書，此前該紀錄是由齊格勒（Ronald Ziegler）所創下，他1969年在尼克森政府擔任該職位是，年僅29歲。

李威特15日在《不為人知的故事》播客中說道，「作為校園裡僅存的保守派之一，他們任命我為福斯新聞的助理，那一周我在後台奔波，就在那時，我決定我的職業生涯走向。」

在2017年至2021年1月川普首個任期時，她曾擔任助理新聞秘書。2020年美國總統大選，川普敗給民主黨現任總統拜登後，李威特成為共和黨國會議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）的通訊主任，而史蒂芬尼克已被川普提名為美駐聯合國大使。

李威特2024年一直待在川普身邊賣命，甚至在7月競選期間休了9天假，生下一子。她是川普「美國優先」反移民議程的狂熱信徒，且像川普一樣鄙​​視傳統媒體公司。

當被問及準備再次入主白宮的川普有何不同時，李威特說，川普在政治方面更有經驗，「我認為，川普更了解『深層政府』、華盛頓特區的建制派、以及他們為破壞他的競選和成功不惜代價的做法」。

不過，川普首任總統期間更換了4位新聞秘書，他常密切關注那些為他辯護的人，看他們是否足夠強硬。

川普先前的白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）、桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）以與記者吵架聞名。另一位新聞秘書葛里向（Stephanie Grisham）從未舉行過簡報會，最後一位新聞秘書麥肯阿尼（Kayleigh McEnany）也常在白宮新聞發布室露面時對新聞媒體訓話。