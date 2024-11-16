挑戰今年風王！強颱萬宜邁入巔峰狀態 氣象專家曝對台影響 @ChinaTimes

今年11月西太平洋四颱共舞，打破歷史紀錄，撇除即將消散的銀杏颱風，最不被看好的就是第24號颱風萬宜，當時各路專家預估很快就會消散，未料如今成為強烈颱風，且強度遠超山陀兒、康芮巔峰，成為今年風王。

根據氣象署資料，強颱萬宜目前中心位在菲律賓近海，以每小時22公里速度向西北西進行。中心氣壓已低至900百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑180公里、十級風平均暴風半徑80公里。

而康芮巔峰為925百帕，中心最大風速、瞬間最大陣風為51/63公尺；山陀兒巔峰則是915百帕，中心最大風速、瞬間最大陣風為55/68公尺，兩個颱風皆遠不如目前萬宜巔峰狀態。

有趣的是，萬宜當初生成時，各國專家都預估環境不利發展，很快就會減弱為熱帶性低氣壓，並在海上消散，如今卻成為2024年風王，也證明秋颱變化多端、難以預測。