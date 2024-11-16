嘉義縣全台獨創撿菸蒂換現金從10元暴漲至30元，全縣動起來撿菸蒂，16日在竹崎鄉一口氣蒐集了1154支寶特瓶裝菸蒂，回收約28萬8500根菸蒂，縣府環保局喜憂參半，活動成效非常好，但經費快見底了，民眾則驚呼「政府要多辦這樣的活動，環境清潔多了！」

縣環保局16日到竹崎鄉和平村辦理「村里清潔大作戰」，環保局長張輝川偕同竹崎鄉公所清潔隊及132位鄉親一起大掃除，共清理街道3.5公里、清理垃圾1.5公噸、清除積水容器23個、水溝清淤1公里、清除25個大型傢俱和整頓髒亂點2處，還有菸蒂兌換活動，民眾帶著裝滿菸蒂的600ml寶特瓶，每瓶可兌換現金30元。

嘉義縣環保局16日舉辦竹崎鄉和平村里清潔大作戰，民眾帶菸蒂兌換現金。（嘉縣府提供／廖素慧嘉縣傳真

嘉義縣環保局16日舉辦竹崎鄉和平村里清潔大作戰，在地鄉親動員大清掃。（嘉縣府提供／廖素慧嘉縣傳真

嘉義縣環保局16日舉辦竹崎鄉和平村里清潔大作戰，民眾冒雨清掃街道。（嘉縣府提供／廖素慧嘉縣傳真）

社區居民林小姐知道收集菸蒂可以換30元現金，上下班都隨身攜帶袋子，在路上看到菸蒂就撿，她說，隨時做環保，還可以換點零用錢，發現路上的菸蒂愈來愈難撿到了，代表大家開始注意環境衛生，建議政府應該多多推行類似活動。

縣環保局廢棄物管理科長蘇義雄說，撿菸蒂換現金是今年全台獨創的活動，縣府自編30萬元預算，原本每瓶兌換10元，因很多民眾反映不夠工錢，意願低，9月底加碼至每瓶30元，效果立見，全縣18鄉鎮市都動起來撿菸蒂，經費也快換完了，推估今年可回收約1.5萬瓶逾300萬根菸蒂。

這項撿菸蒂換活動初始是想鼓勵弱勢、資收個體戶能在做資源回收時一併撿菸蒂換現金，既做環保也增加收入，卻意外獲得民眾熱烈響應，蘇義雄說，民眾會自備寶特瓶隨時撿菸蒂是好事，吸菸者能自備瓶子蒐集菸蒂更好。

張輝川表示，村里清潔大作戰目的在籲請大家自主維護居家附近環境，最近天氣轉涼，但受東北季風影響仍有局部短暫雨，雨後要傾倒容器積水或加蓋，避免孳生孑孓，若因容器積水導致病媒蚊孳生，依《廢棄物清理法》可處1200元至6000元不等罰鍰。

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