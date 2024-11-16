日本AV女星河北彩伽（舊藝名：河北彩花），靠著精湛演技和滿滿的清純女友感，出道多年人氣大漲，更被大前輩三上悠亞欽點為接班人。近日，河北彩伽再度突破極限，獻出首次和其他女優的共演作品，可是她卻表明，這次是她最後一次。

河北彩伽日前在社群平台X上宣傳新片，就是日本知名片商S1的「20周年紀念作品」，集合旗下24位女優共同演出，令老司機相當沸騰。不過，河北彩伽卻說：「這是我的第一次，也是我最後一次的共演！」

河北彩伽提到，和其他女優「共演」這件事，從來沒有在她的計畫內，如今她已經盡力在作品裡展現自己的極限，也希望粉絲多多支持，「如果有很多人欣賞的話，我會很開心的！」

河北彩伽曾被大前輩三上悠亞（右圖右）欽點是接班人。（圖／河北彩伽X）

對此，AV達人一劍浣春秋在論壇《playno1》興奮直呼：「衝著她這句話我就馬上預購了~！」不過他也認為，從河北彩伽的發文來看，可能是為了片商慶祝20周年成立，經過很多人的勸說後，河北彩伽才勉為其難地演出。

一劍浣春秋也爆料，其實在拍攝期間，河北彩伽曾在粉絲團透露，這次的拍攝對她來不是很好的感受，再加上在心理上本就排斥這樣的演出，在片場時臉色也不太好。如今，河北彩伽竟然直接發文表明，此舉令他相當佩服，「真是一個非常直率而且寵粉的女孩，相信不只粉絲、片商也都看到了，日後應該不會再拜託她參加共演了。」