企業20年甲級男女排球聯賽第五週例行賽在苗栗巨蛋體育館開打，16日第一場由義力營造對戰臺北鯨華。本週除了是臺北鯨華主題周，同時也是臺北鯨華與義力營造本季第3次交手。以青女隊為班底組成的義力營造，本場比賽憑藉強大攻擊火力，以21比25、25比20、25比23、25比22擊退強敵臺北鯨華，拿下例行賽首勝！

比賽開始由義力營造隊長吳文亘重扣拿下第一分，臺北鯨華劉雙菱、池長璇隨即得分回以顏色。原領先的義力營造出現接發失誤，攻擊節奏稍顯混亂。臺北鯨華把握機會，甘可慧、劉美菁快攻得手，許恆芸則發球破壞義力營造組織，反超比分。義力營造調整後積極進攻，但仍遭臺北鯨華劉美菁的高大攔網壓制。最後甘可慧吊球得分，臺北鯨華拿下第一局。

第二局義力營造因對方攻擊失誤奪得首分。雙方在網前展開拉鋸戰，臺北鯨華劉美菁攻擊施壓，義力營造盧佳玟則屢次快攻得手。上局未能出線的主攻手陳薏重振旗鼓，搭配江辰翊巧妙舉球攻擊得分，義力營造10比8領先。臺北鯨華則防守得當，池長璇、劉美菁攻擊角度靈活，再次追平比分。義力營造加大攻擊火力，最後盧佳玟攻擊得分讓義力營造扳回一局。

第三局義力營造接發過網，第一分由臺北鯨華劉美菁攻擊拿下。此局雙方攻守皆有亂流，義力營造率先適應，陳薏發球施壓，簡翊雯、陳品宇也多次攻擊得手佔據領先。臺北鯨華陳潔上場鞏固接發，劉雙菱則扛起攻擊大旗，將比分差追至3分。面對臺北鯨華步步緊逼，陳品宇穩住陣腳再次攻擊得分，義力營造率先聽牌。

第四局義力營造維持領先，面對猛烈攻勢，臺北鯨華難以有效組織攻擊，比分差來到5分。臺北鯨華陳潔吊球破壞對方防守見效，林良黛也頻頻攻擊追分。義力營造再次以吊球拉開差距，幾波攻勢下臺北鯨華未能成功施壓，最後簡翊雯打手出界，義力營造拿下本場比賽勝利，同時也在本賽季成功開胡！