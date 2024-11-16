促進台德學術交流！教育部邀請德國特里爾應用科技大學校長舒曼博士（Dr. Dorit Schumann）及副校長德·何森博士（Dr. Henrik te Heesen）到桃園市元智大學拜訪，會談中聚焦於學術研究合作及交換學生、聯合研究專案、教師交流等，並簽署合作協議，推動2地學術交流。元智大學校長廖慶榮表示，未來2校將在永續發展目標相關領域展開深度合作，共同投入全球永續發展議題。
廖慶榮說，感謝教育部與德國特里爾應用科技大學對元智辦學的肯定，3日內二度造訪元智並共同辦理簽約儀式，充分彰顯雙方對建立長期合作的誠摯意願。元智大學期待開展2校國際交流合作活動，未來2校將在永續發展目標相關領域展開深度合作，共同投入全球的永續發展議題。
德國特里爾應用科技大學舒曼校長指出，特里爾應用科技大學積極拓展師生赴海外學習機會，致力於永續發展目標SDGs的推動，元智大學致力響應聯合國SDGs永續發展目標，期待2校未來共同執行相關計畫。
德·何森副校長則表示，元智大學特色實驗室讓參訪團隊感到印象深刻，對於工管系林瑞豐教授指導的人因工程與設計實驗室、藝設系林楚卿教授指導的數位構築實驗室，由教授與學生親自展示實驗室研究成果，也讓團隊期待未來可以進一步促成2校更多學術研發和資源共享的機會，共同開拓全球教育。
元智大學國際長梁韵嘉表示，感謝教育部國際及兩岸教育司陳鈺林秘書代表教育部，一同見證臺德學術交流持續深化的重要里程碑，這次簽約儀式是2校合作的起點，未來2校將積極推動交換學生計畫，讓2校學生在不同文化中學習、成長，拓展國際化視野。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。