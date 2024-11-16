促進台德學術交流！教育部邀請德國特里爾應用科技大學校長舒曼博士（Dr. Dorit Schumann）及副校長德·何森博士（Dr. Henrik te Heesen）到桃園市元智大學拜訪，會談中聚焦於學術研究合作及交換學生、聯合研究專案、教師交流等，並簽署合作協議，推動2地學術交流。元智大學校長廖慶榮表示，未來2校將在永續發展目標相關領域展開深度合作，共同投入全球永續發展議題。

廖慶榮說，感謝教育部與德國特里爾應用科技大學對元智辦學的肯定，3日內二度造訪元智並共同辦理簽約儀式，充分彰顯雙方對建立長期合作的誠摯意願。元智大學期待開展2校國際交流合作活動，未來2校將在永續發展目標相關領域展開深度合作，共同投入全球的永續發展議題。

促進台德學術交流！教育部邀請德國特里爾應用科技大學校長及副校長到桃園市元智大學拜訪，並簽署合作協議，推動2地學術交流。（元智大學提供／廖姮玥桃園傳真）

德國特里爾應用科技大學舒曼校長指出，特里爾應用科技大學積極拓展師生赴海外學習機會，致力於永續發展目標SDGs的推動，元智大學致力響應聯合國SDGs永續發展目標，期待2校未來共同執行相關計畫。

德·何森副校長則表示，元智大學特色實驗室讓參訪團隊感到印象深刻，對於工管系林瑞豐教授指導的人因工程與設計實驗室、藝設系林楚卿教授指導的數位構築實驗室，由教授與學生親自展示實驗室研究成果，也讓團隊期待未來可以進一步促成2校更多學術研發和資源共享的機會，共同開拓全球教育。

元智大學國際長梁韵嘉表示，感謝教育部國際及兩岸教育司陳鈺林秘書代表教育部，一同見證臺德學術交流持續深化的重要里程碑，這次簽約儀式是2校合作的起點，未來2校將積極推動交換學生計畫，讓2校學生在不同文化中學習、成長，拓展國際化視野。