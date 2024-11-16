極端氣候導致強降雨發生頻繁，也考驗都市防洪能力，台中市議員楊大鋐表示，今年9月間的一場強降雨使得台中市多處淹水，台灣大道更宛如滑水道，因台中捷運藍線明年將開工，他建議市府配合工程、同步改善區域排水問題。水利局長范世億說，排水問題在施工時一定會考量，後續將再評估。

楊大鋐拿出世界氣象組織和聯合國國際減災戰略的資料說，近20年因極端氣候造成的自然災害增加約5倍，其中多達44％是與洪水有關，也就是「短延時強降水」造成災情；台灣的統計也發現，平地測站日雨量超過350毫米或3小時累積雨量達200毫米以上的日數變化，每年都有明顯差異。

楊大鋐以今年9月中旬的一場強降雨為例，他指出，當時台中市多處淹水，許多駕駛行駛在台灣大道上就像行駛在漂漂河中，相當危險；台灣大道長期以來都有排水不良的問題，只要出現積水，公車經過就會噴起水花，行駛在慢車道上的騎士經常被水花濺溼，相當困擾甚至容易衍生危險。

楊大鋐建議，新北是在施作捷運三鶯線時特別針對地勢低窪地區改善排水系統，台中捷運藍線最近基本設計獲核定，藍線沿途經過台灣大道，且在市區段採下路規畫，可以仿效三鶯線的作法利用施工同步改善區域排水，尤其是在B9國際街至B12福安的路段，該區段逢雨易淹水，地方雖想規畫雨水下水道，但因排水系統問題，目前僅能藉由側溝改善，效果有限。

副市長黃國榮表示，捷運藍線基本設計已獲核定，後續將與相關單位討論，了解藍線綜合規畫時有無考量地下管線排水問題。范世億則說，將再評估台灣大道排水問題，並就雨水下水道設施不夠的區域一併研議改善。