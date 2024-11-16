立法院15日三讀通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第16條修正案，代理主委翁柏宗將無法繼續代理主委，NCC委員會將只剩下3位委員。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今（16日）表示，藍白就是要滅掉NCC，以後手機買不到、基地台訊號不佳、詐騙集團抓不到，請找藍白負責。

基層員警對吳思瑤的說法嗤之以鼻，批評她想太多了，員警表示，現在詐團是怎麼抓都抓不完，政府不是應負全責，怎麼會推給在野黨？並戲稱根本不知道NCC在打詐上有何貢獻，更別論會影響打詐工作。

員警表示，之前就曾謠傳NCC停擺會買不到iPhone 16手機，後來獲得澄清，不解立委今天怎麼又會聲稱會買不到手機，笑說基地台收訊不佳，說不定還能減少詐團成功發話機率。

員警說，防制詐騙工作千頭萬緒，不能僅靠警方查緝與宣導，其他相關部會應更認真積極面對，依職權儘速提出對策或制定專法，否則只會累死第一線的檢警，建議立委可以好好監督這些單位。