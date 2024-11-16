20歲前韓國職棒起亞虎啦啦隊人氣成員李珠珢（이주은），擁有高冷甜美氣質獲得關注，更憑藉跳「三振舞」爆紅，在台、韓兩國都有大批粉絲支持。和公司合約到期的她，神隱多日，今（16）日她久違更新IG限動，李珠珢透露自己在休息時間變胖了3公斤，引發討論。

李珠珢在IG一連更新幾則限動，影片中李珠珢拿著一張紙將臉遮住一半，僅露出一雙水汪汪的大眼睛對著鏡頭眨啊眨，疑似在工作中，但身體卻出現小狀況，她配文寫下「今天是拍攝當天，但我喉嚨痛」。另一段影片則是她坐在車內，看起來是在等待或是移動中的樣子，李珠珢刻意側臉面對鏡頭，小臉看起來精緻可愛，不過她卻透露自己在休息時間「+3kg」，覺得面對鏡頭好像增加「3000%」。

李珠珢透露拍攝時有點喉嚨痛。（圖／翻攝自李珠珢 IG）

另外一則動態則是李珠珢穿著休閒球服，搭配小兔子濾鏡看起來相當可愛，此外，從幾則限動中可以發現，她的髮型爆改，將原本一頭黑長髮染成淺亞麻色，給人更加溫柔、甜美的感覺。

李珠珢在起亞虎時期，就憑藉自身美貌被稱為「AI女神」，近期和經紀公司「APEX」合約到期不續約消息曝光後，她未來動向一直是外界關注焦點。根據韓媒報導，南韓經紀公司「2S Spotainment」受訪時證實，李珠珢有收到來自台灣的合約，但最終因為沒達成共識而告吹。