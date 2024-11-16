每逢天氣轉冷，很多人都會選擇吃火鍋，就連感冒、喉嚨痛也不想錯過。然而，耳鼻喉科醫師胡皓淳強烈建議千萬別這樣做，原因在於高溫食物會刺激喉嚨，導致喉嚨黏膜進一步受損，且辛辣食物亦會加重發炎，再加上油膩食物難消化，還可能使痰液增多，根本是標準的「火上澆油」，不可不慎。

醫師胡皓淳在個人粉專發文表示，天冷吃火鍋，確實能暖胃又暖心，但感冒、喉嚨痛時，還是先暫時管住嘴較適當。並列出以下3大傷害，讓民眾更了解：

1、高溫食物刺激喉嚨 ：火鍋通常滾燙的，吃過熱食物會加重喉嚨負擔，甚至可能導致喉嚨黏膜進一步受損。因此，當喉嚨發炎時，建議不要吃過燙食物，以防止傷害加劇。

2、辛辣食物加重發炎 ：很多人喜歡吃麻辣湯底，但這些香料對喉嚨有強烈的刺激作用，容易引起喉嚨的不適感，並可能加重發炎症狀。對於喉嚨痛的人來說，這就是標準的「火上澆油」。

3、油膩食物難消化 ：火鍋中的肉類、海鮮和油脂含量較高的湯底，都屬於比較油膩的食物，這些食物不僅會增加腸胃的負擔，還可能導致喉嚨產生過多的痰液，使人更不舒服。

若還是真的非常想吃火鍋，胡皓淳提醒，務必遵循4大原則。首先是避免麻辣、香料過多的湯底，選擇像是清湯、蔬菜等比較溫和的火鍋湯底，以減少喉嚨刺激；其次為控制溫度，不吃剛從鍋裡撈出來的滾燙食物，至少稍微吹涼一下再吃，避免燙傷喉嚨；再來要盡量選擇清淡的食材和調味，少用一點醬料，從而減少喉嚨負擔；最後是多吃一些蔬菜，像是菠菜、白菜等，獲取豐富的維生素和纖維，對於身體恢復和免疫系統有幫助。