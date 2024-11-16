富邦悍將張育成這次因為手指傷勢無緣為台灣出戰世界12強棒球賽，但他16日以球評身分受邀來到台北大巨蛋，日前日本隊投手才木浩人說要讓大巨蛋變安靜，張育成也在社群媒體上發文寫道：「想要大巨蛋變圖書館！？不！可！能！」他霸氣的說，相信台灣球迷的應援聲一定可以震懾住他。

張育成表示，過去自己也曾擔任過球評，上次是在攝影棚，今天在球場，他笑著說：「滿不一樣的，攝影棚比較涼，今天比較熱，但講的應該都差不多。」

看到中華隊打下預賽2連勝，張育成認為台灣棒球近年來確實進步很多，「不管是打擊、投手都是，這是我們球員該做的，也很感謝教練團願意去學習，持續幫助我們進步。」

張育成也提到前2戰印象最深刻的地方，「對多明尼加那場吳俊偉沒人出局、一二壘有人，他可以把他守住，我覺得他心臟真的有夠大顆，心臟大顆才有辦法守住。」

去年世界棒球經典賽張育成扛第4棒幫助中華隊打出感動比賽，這次雖然因傷無緣披上國家隊戰袍，仍守在電視機前為中華隊應援，這次12強中華隊4棒打者仍在攻擊端上尋求突破，今天由潘傑楷扛4番。

張育成認為，棒次只是個位置，每個人都可以打，但最重要的，不管哪個棒次要把自己本分做好，打好每顆球，照著自己的角色去做攻擊就好。

台日兩隊今天都要力拚連勝，日前才木浩人提到要讓大巨蛋安靜下來，張育成也霸氣發文，他說：「有看到新聞，其實我自己是沒去過圖書館，不知道裡面的氣氛是怎樣，要讓他知道台灣的氣氛是怎樣。」